Malvivente solitario tenta il colpo alle Poste e poi rapina il supermercato

Pomeriggio agitato, quello di giovedì, a Bellaria dove un malvivente solitario ha tentato prima di assaltare l'ufficio postale e poi ha rapinato un supermercato. Il primo colpo è avvenuto, intorno alle 15, alle Poste di via Lamone dove il rapinatore col volto parzialmente travisato ha scavalcato il bancone che separa l'area dei clienti dai dipendenti iniziando a frugare tra i cassetti ma la reazione del personale lo avrebbe spiazzato mettendolo subito in fuga a mani vuote. E' scattato l'allarme e, sul posto, è intervenuta una pattuglia dell'Arma. Non contento, il malvivente si è spostato di pochi metri raggiungendo la Coop di piazza Matteotti. Senza armi o oltri arnesi atti a offendere, l'uomo ha minacciato la cassiera costringendola ad aprire il cassetto dei contanti dove ha arraffato alcune banconote per poi fuggire a gambe levate prima dell'arrivo dei carabinieri. Alla fine il bottino ammonta a un centinaio di euro. Gli inquirenti dell'Arma, che hanno acquisito i filmati delle telecamere, sono al lavoro per identificare il rapinatore.