Maltratta e lascia senza cibo la figlia per ottenere tutta la ricca eredità: mamma a processo

Ci sarebbe una ricca eredità contesa dietro il rinvio a giudizio di una donna di origini russe di 53 anni accusata di maltrattamenti nei confronti della figlia iniziati quando la ragazzina aveva appena 16 anni. Un tesoretto fatto di immobili e contanti che il marito dell'imputata aveva deciso di lasciare in eredità al 50% ciascuna a moglie e figlia ma, alla morte dell'uomo, si sarebbe scatenata la guerra. La vedova, infatti, non ritenendo giusta la suddivisione dei beni e pretendendo per sè l'intero patrimonio aveva iniziato a rendere un inferno la vita della ragazzina quando questa era ancora minorenne. La battaglia è andata avanti anche dopo che la figlia, difesa dall'avvocato Enrico Graziosi, era diventata maggiorenne e aveva potuto avere la piena disponibilità della sua parte di eredità tanto che aveva deciso di abbandonare la madre per farsi una vita per conto suo dopo che per anni sarebbe stata maltrattata fisicamente e addirittura privata del cibo. Anche questo però, secondo le accuse, non era bastato con la 53enne che secondo le accuse aveva continuato a pedinare la figlia per chiederle dei soldi quando Ia vedeva prelevare al bancomat, andare avanti con pressanti richieste di denaro e pretese di ottenere l'intestazione degli immobili. Quando era ancora minorenne, poi, all'insaputa della ragazzina la donna si era presentata al medico di famiglia per fissare degli appuntamenti a nome della giovane presso uno psichiatra per poi sostenere che la figlia aveva dei problemi mentali. Gli appostamenti della 53enne, secondo la denuncia, avvenivano anche quando la giovane si recava a scuola o in chiesa con l'obiettivo di screditare la ragazzina davanti agli amici sostenendo che Ia figlia fosse plagiata da persone che erano interessate alla sua eredità. Nella giornata di mercoledì il gip ha deciso di rinviare a giudizio la 53enne con le accuse di maltrattamenti in famiglia e il procedimento è stato inviato alla Corte d'Assise di Cosenza per competenza in fatto di materia.