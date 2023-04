"Mamma orsa, mangia Sadegholvaad", bufera sullo striscione allo stadio. Il sindaco: "Miseria umana"

“Mamma orsa vieni qua, mangia anche Sadegholvaad”. Sta facendo discutere e in molti hanno voluto prendere le distanze dallo striscione apparso fuori dallo stadio Romeo Neri di Rimini. Lo stendardo era posizionato sulla recinzione esterna di ingresso alle tribune durante l'ultimo match di campionato. Una frase offensiva alla quale il sindaco ha voluto rispondere attraverso un post sui social. “Oggi qualche buontempone – sono le parole del primo cittadino -, dotato di grande spessore umano, autoproclamatosi “rappresentante della Curva Est” mi ha augurato di finire ammazzato per mano (o meglio zampa) di mamma orsa. So bene che i veri tifosi del Rimini Calcio non sono questa miseria umana qua. Forza Rimini. E un affettuoso ricordo per Andrea Papi, il runner ucciso in Trentino pochi giorni fa”. In molti nelle ore successive all’accaduto hanno voluto esprimere solidarietà e vicinanza nei confronti del primo cittadino. Un gesto che fa seguito, probabilmente, al dibattito in corso sul futuro dello stadio Neri e sull'eventuale trasloco della tribuna della curva più vicino al campo.