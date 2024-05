Mancano i medici di famiglia, ai Padulli raccolte oltre mille firme. "Garantire un terzo professionista"

Pochi medici di famiglia e lunghe attese. Una situazione sempre più intricata. Il Comitato del Quartiere Padulli, attraverso una lettera pubblica, ha scritto all’Ausl chiedendo un pronto intervento. Ma ha fatto di più: con una raccolta firme. In zona Padulli sono state raccolte 1.100 firme di cittadini, nell’arco di un solo mese, che chiedono all’Ausl di assegnare un terzo medico di medicina generale nel quartiere. In seguito al pensionamento del medico Lanfranco Chiari, la dottoressa Beatrice Masini è stata provvisoriamente assegnata alla zona per tamponare l’estrema necessità di un posto vacante.

“La dottoressa Masini – scrive il comitato -, ha colmato questo disagio e questa mancanza in maniera umile, egregia e altamente professionale, anche recandosi ogni volta che se n’è posta la necessità al domicilio dei pazienti. E’ stata apprezzata fin da subito ed è molto amata dai suoi pazienti”. Tuttavia c’è il timore che possa essere rimossa dalla zona, essendo solo una soluzione temporanea. “Le firme raccolte testimoniano la necessità di ottenere il vincolo per il terzo medico – aggiunge il comitato -, in quanto il precedente riguardava solo la zona carente, nella speranza che questa carica possa essere ricoperta dalla dottoressa Masini. Presto invieremo al dirigente dell’Ausl la raccolta delle firme dei residenti del quartiere che chiedono che venga assegnata la dottoressa come terzo medico”.