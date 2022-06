Ora mancano anche i pediatri. "Da Pennabilli a Villa Verucchio per una visita, i territori sono scoperti"

A seguito delle recenti maternità e pensionamento dei due pediatri operanti nel territorio di Pennabilli, al momento le giovani madri dell'alta valle si trovano sprovviste di questa figura di riferimento. Per "tamponare" la situazione vengono inviati periodicamente dei pediatri da Rimini, che cambiano di volta in volta e non conoscono la storia clinica dei bambini. A riportare la notizia è il gruppo consiliare Orizzonte Comune che spiega come nel caso in cui si voglia iscrivere stabilmente il proprio figlio da un pediatra, il primo disponibile è a Villa Verucchio. Per situazioni urgenti, il punto di riferimento più vicino è il pronto soccorso di Rimini.

"Tutto questo è inaccettabile - sostiene il gruppo consiliare -, soprattutto dopo due anni di pandemia in cui abbiamo compreso a fondo il ruolo fondamentale giocato dalla medicina territoriale. La mancanza di un servizio di base, come la figura del pediatra, oltre ad essere una grande disservizio per la comunità dell'alta valle, contribuisce nel lungo periodo allo spopolamento delle aree interne. Un problema che già, per motivi vari, affligge da anni la nostra zona.

In generale viene richiesto di individuare specifici incentivi economici per i medici di base e i pediatri che aprono e mantengono gli studi nei piccoli Comuni, ma anche strumenti programmatici e specifici investimenti pluriennali per investire sulla sanità e sulle strutture di prossimità".

Nello specifico invece, Orizzonte Comune chiede alle istituzioni tutte, Ausl, Comuni, Provincia e Regione di adoperarsi per mettere in campo azioni efficaci per evitare che i territori rimangano senza copertura pediatrica ed in secondo luogo quali siano le tempistiche per la risoluzione di questo problema.