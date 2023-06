Mangia al ristorante ma non paga il conto, denunciato dopo oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Nel controllo del centro cittadino, gli agenti di Polizia locale di Riccione hanno identificato un cittadino italiano che, in pieno centro della città all’interno di un pubblico esercizio, non aveva corrisposto il conto al locale. Il gestore si è visto costretto a chiedere l’intervento della locale. Intervenendo, l’agente della polizia si è dovuta prodigare per evitare ulteriori criticità con il resto della clientela. L’uomo è stato accompagnato fuori dal locale per gli accertamenti di rito, a seguito dei quali è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

L’attività di presidio dell’arenile ha portato invece alla verbalizzazione per commercio abusivo privo di titoli di due cittadini bengalesi, oltre che alla verbalizzazione di due donne senegalesi e due cinesi colte in violazione dell’ordinanza balneare per attività abusiva di acconciatrici e massaggiatrici sul demanio marittimo senza titoli abilitativi.

Sul fronte della sicurezza stradale un cittadino ucraino è stato denunciato a piede libero perché circolava con patente di guida falsa.

“In questo periodo gli incidenti stradali fanno registrare la loro fisiologica crescita: aumenta la circolazione dei veicoli a due ruote che rappresentano utenti deboli della strada e che subiscono maggiormente la gravità dei sinistri stradali – ha spiegato la Comandante della Polizia locale Intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, Isotta Macini - A ciò si aggiunge un fenomeno crescente caratterizzato dall’utilizzo di documenti falsi per la guida che però non sfugge all’occhio attento dei nostri agenti”.