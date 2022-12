Mangia senza sensi di colpa, a Santo Stefano la spiaggia si trasforma in palestra per smaltire

Tra le iniziative di questo periodo, quella sportiva, dopo Natale, nel giorno di Santo Stefano, intitolata “Il 26 al Bagno 26", non manca sicuramente di originalità. Perché organizzare un evento di sport il giorno dopo agli stravizi natalizi è certamente una bella provocazione. "Mangia senza sensi di colpa", è lo slogan, perchè puoi allenarti con Elen Souza la Personal Trainer brasiliana perché ti farà smaltire tutto.

“Il 26 al Bagno 26 “ lunedi mattina inizia alle 9,30 (al bagno Tiki 26) con una camminata di riscaldamento guidato da Elen Souza, poi attività funzionale per circa 40 minuti. Ci sarà la possibilità alla fine di fare una doccia calda. Alla fine della lezione ci sarà una estrazione con dei bellissimi premi sportivi, e poi cioccolata calda per tutti. Un saluto ed una foto con Babbo Natale”-il bagnino d’Italia, oramai conosciuto da tutti. DressCode: tutti in red.

Un evento sportivo ma anche un momento del team Winter Sport per festeggiare, facendo attività sportiva assieme, perchè Rimini è Palestra a cielo aperto tutti i giorni dell'anno. Ecco il motivo dell'avere organizzato questo evento, dice Elen Souza. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Rimini assessorato allo sport.