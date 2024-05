Mangiano i pomodorini a scuola e accusano malori: alcuni bambini e insegnanti intossicati

Otto bambini e un paio di insegnanti della stessa classe di una scuola del riminese hanno avuto sintomi di nausea a mal di gola dopo aver mangiato dei pomodorini. Anche a Rimini si è registrato un caso di intossicazione nelle scuole. I malori sono stati limitati e non si sono rese necessarie cure ospedaliere, dopo una mezz’ora dal consumo dell’alimento bambini e insegnanti hanno accusato nausea e vomito. Il cibo non è stato consumato a mensa, ma nel corso di uno snack che è stato fornito nell'ambito del progetto alimentare del ministero dell'Agricoltura, 'Frutta e Verdura a scuola'.

Il problema di natura alimentare ha causato problemi gastrointestinali ed è collegato ad una fornitura distribuita nella giornata di giovedì. A causare il problema non sarebbe una sostanza chimica ma collegata alla tipologia di prodotto. Non è escluso che siano coinvolte altre scuole, altre segnalazioni arrivato anche da fuori provincia e dall'Emilia-Romagna, per esempio da Forlì, Modena e anche Udine. Si sospetta una tossinfezione alimentare e nei prossimi giorni si avranno i risultati dettagliati sul cibo analizzato. Lo stesso ministero nella giornata di venerdì ha disposto in via cautelativa la sospensione di due progetti di frutta e di latte nelle scuole. Va sottolineato che nella città di Rimini non si sono registrate molteplici segnalazioni in quanto il Comune di Rimini non aveva aderito all’iniziativa.