Si denuda davanti alle bambine in spiaggia, il maniaco rischia il linciaggio

E' stato protagonista di due episodi distinti, prima di rischiare di essere linciato, un maniaco sessuale che nella giornata di ferragosto si è denudato davanti a delle bambine sulla spiaggia di Riccione e di Misano. L'uomo, un 60enne già noto alle forze dell'ordine per una lunga serie di reati analoghi, nonostante fosse sottoposto al regime di sorveglianza speciale col divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai minorenni nella tarda mattinata di martedì avrebbe messo in atto lo squallido spettacolo nei pressi di uno stabilimento balneare della Perla Verde. La vittima, di appena 10 anni, spaventata è corsa a chiedere aiuto ma all'arrivo degli adulti il maniaco si era già allontanato facendo perdere le proprie tracce ma la sua performance era stata inquadrata dalle telecamere di videosorveglianza. Poco più di un'ora dopo, questa volta Misano, il 60enne ha compiuto lo stesso show davanti ad altre due bambine con un copione analogo ma un adulto sarebbe riuscito a fotografarlo mentre si allontanava.

I genitori delle ultime due vittime, con la foto del maniaco, si sono presentate ai carabinieri per sporgere denuncia nei confronti dell'uomo e mentre si trovavano in caserma è scattato l'allarme per una nuova segnalazione del maniaco. L'uomo, infatti, era tornato sulla spiaggia del primo episodio ed era stato riconosciuto dal bagnino che aveva chiesto l'intervento dei militari dell'Arma. Prima dell'arrivo della pattuglia, però, si sono registrati momenti di tensione con diverse persone che hanno accerchiato il 60enne cercando di farsi giustizia da soli. L'arrivo delle divise ha scongiurato il peggio con l'uomo che è stato portato in caserma e riconosciuto dalle vittime. E' emerso che il maniaco, oltre al divieto di avvicinarsi ai minorenni, aveva anche l'obbligo di non allontanarsi da Riccione ed è stato quindi arrestato.

Difeso dall'avvocato Sofia Tosi, in sostituzione dell'avvocato Stefano Caroli, durante il processo per direttissima il 60enne ha sostenuto di non essere mai andato a Misano ma di essersi limitato a una passeggiata sulla spiaggia. Allo stesso tempo ha ribadito che, per il suo problema, è attualmente sottoposto a una terapia farmacologica. Il giudice ha quindi convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.