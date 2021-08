Maniaco si denuda davanti a dei ragazzini, intervengono i carabinieri

Dopo lo squallido spettacolo l'uomo si è allontanato in tutta fretta ma è stato intercettato da una pattuglia dell'Arma e denunciato

E' stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Santarcangelo il maniaco che, nella giornata di Ferragosto, ha messo in atto uno squallido spettacolo tra le strade della città clementina. L'uomo, un 44enne, si era appostato in via Togliatti e quando ha incrociato un gruppo di ragazzini tutti tra i 14 e i 17 anni si è denudato mostrando loro i genitali. Nonostante lo spavento, i minorenni hanno mantenuto il sangue freddo dando l'allarme che ha fatto accorrere sul posto una pattuglia dell'Arma. I carabinieri, dopo aver accertato quanto accaduto, hanno dato la caccia al maniaco bloccandolo poco lontano.