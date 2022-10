Manifesti #stopgender, Pro Vita & Famiglia: "Cgil pensi a lavoratori, non a diffondere fake news"

"La Cgil pensi a tutelare i lavoratori, i giovani, le famiglie, soprattutto in questo periodo di gravissima e drammatica congiuntura economica e sociale e non a perdere tempo attaccando in modo vergognoso e privo di fondamento le nostre legittime affissioni che denunciano l’indottrinamento gender sui bambini". Così in una nota Pro Vita & Famiglia. "Innanzitutto il nostro messaggio è pienamente conforme alla legge, non essendo in alcun modo né violento né discriminatorio né sessista. In più, come se non bastasse, la Cgil, che dovrebbe capirne qualcosa di leggi e regolamenti, scade nell’ennesima fake news rilanciata dai nostri detrattori in questi giorni, chiamando in causa una norma inserita nel Codice della Strada. Tale norma non solo non riguarda i nostri manifesti - proprio perché pacifici - ma in ogni caso non sarebbe applicabile perché non ha i decreti attuativi ministeriali previsti dalla stessa e mai emanati".

E ancora: "Le Camere del Lavoro di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini - come hanno annunciato - presentino pure un esposto alle Procure della Repubblica: riceveranno un'amara risposta e perderanno il loro tempo, perché il nostro messaggio è assolutamente inoffensivo e privo di qualsiasi discriminazione o violenza, tanto che alcuni comuni italiani, come è successo a Pavia, hanno rifiutato di censurarli riconoscendo la piena libertà di pensiero ed espressione. Ribadiamo, come già fatto in questi giorni, che non ci faremo tappare la bocca e anzi, potenzieremo ancora di più la nostra azione e la nostra comunicazione, proprio perché pienamente legittima e pacifica nel voler tutelare i bambini», così Simone Ortolani, referente del Circolo Territoriale dell’Emilia Romagna di Pro Vita & Famiglia".

L'associazione 'Pro Vita' e famiglia' da parte sua ribadisce: “I nostri manifesti - prima di essere esposti - sono stati approvati dagli uffici preposti dei Comuni, che non hanno ravvisato la benché minima irregolarità giuridica, com'è dimostrabile documentalmente. L'Associazione Pro Vita e Famiglia ha ottemperato agli oneri economici stabiliti dai Comuni che hanno autorizzato l'affissione, pagando le rispettive imposte”.