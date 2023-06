"Mano morta" sull'autobus, chiesto il rinvio a giudizio per il presunto maniaco

La calca su un mezzo pubblico in pena estate sarebbe stato lo scenario secondo cui un senegalese 61enne avrebbe, in due occasioni distinte, palpeggiato la stessa ragazza che lo ha denunciato per violenza sessuale. Per lo straniero, adesso, il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio con l'udienza ch eè stata fissata il prossimo 4 ottobre. Secondo quanto denunciato dalla vittima, una 20enne, il primo episodio risale allo scorso 18 luglio quando il 61enne, nella ressa sull'autobus, avrebbe allungato la mano accarezzando prima la coscia e poi i glutei. Il secondo episodio, invece, sarebbe avvenuto a 6 giorni di distanza quando sempre sulla stessa linea il senegalese si era seduto accanto alla ragazza e col gomito le avrebbe toccato i seni. Dopo essersi rivolta alle forze dell'ordine, la presunta vittima avrebbe riconosciuto il molestatore in un album fotografico mostratole dagli inquirenti. Per il legale del 61enne, Luca Campana, la vicenda presenterebbe diversi punti oscuri e diverse circostanze da chiarire, sia sulla volontarietà del gesto, avvenuto su un autobus affollato di passeggeri, sia sulla natura stessa delle condotte incriminate.