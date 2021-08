Manovra azzardata, automobilista travolge un centauro

Il motociclista è stato trasportato in ospedale non in pericolo di vita

Incidente nella notte fra venerdì e sabato a Riccione. Intorno all'1.15 in viale D'Annunzio, all'incrocio con via D'Azeglio, un'auto Renault che procedeva in direzione Rimini stava per svoltare contromano in via D'Azeglio, quando ha colpito una moto Harley che proveniva dal senso opposto.

Il centauro è stato sbalzato sull'asfalto. Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Il motociclista è stato trasportato in ospedale non in pericolo di vita. La polizia municipale ha chiuso la strada per i rilievi dell'incidente.