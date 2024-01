Dopo il nuovo manto in erba sintetica, allo stadio Italo Nicoletti lavori alla pista di atletica

Il ritorno allo stadio Italo Nicoletti porta molto bene allo United Riccione che vince per tre a uno con il Fano e conquista tre punti preziosi. Prima della partita, il taglio del nastro del nuovo manto in erba sintetica da parte della sindaca di Riccione Daniela Angelini e il presidente dello United Riccione Pasquale Cassese.

Il nuovo terreno di gioco era già stato testato da oltre duemila bambini e ragazzini, dal 5 al 7 gennaio, quando era stato disputato il torneo di calcio giovanile Befana Cup Romagna.

I prossimi interventi previsti

Come noto, il rifacimento del manto erboso dello stadio, ultimato in tempo utile per lo svolgimento del torneo giovanile e per la ripresa del campionato dello United Riccione, rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dello Stadio Nicoletti che prevede la sistemazione della pista di atletica, per la quale occorre attendere la bella stagione per i lavori sul manto, e gli interventi di efficientamento energetico sulla centrale termica e sull’illuminazione con la sostituzione delle lampade con il led.

Il manto in erba sintetica era stato fatto nel 2006 e in quell’occasione l’attuale assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola era sceso in campo come giocatore del Valleverde Riccione, mentre ieri, al taglio del nastro della nuova superficie di gioco, ha presenziato come amministratore.