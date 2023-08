Manto sintetico nel campo sportivo di Miramare: entro l’anno il progetto esecutivo

Con l’approvazione del ‘Documento di Indirizzo alla Progettazione’ (DIP), avvenuta la scorsa settimana, si è dato il via alla fase progettuale per la realizzazione del progetto di “Rifacimento manto sintetico campo sportivo Miramare”, un importante opera di riqualificazione sportiva, che sarà eseguita entro il 2024 nel campo sportivo della zona sud di Rimini. L’impianto sportivo di via Parigi infatti, costruito fra il 2007 ed il 2009 - di proprietà comunale - ha attualmente un manto in erba sintetica con intaso organico, che a oggi non risponde più ai requisiti imposti dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L’obiettivo del progetto è infatti l’ottenimento dell’omologazione dalla Lega Nazionale Dilettanti, per poter disputare le partite di campionato fino alla prima categoria. Finalità che prevedono quindi la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica con intaso organico. La sostituzione del fondo attuale, in particolare, verrà realizzata attraverso un nuovo manto sintetico composto da speciali fibre resistenti all'usura e intaso prestazionale di “granulometria elastomero in gomma nobilitata”, conforme ai requisiti imposti dal regolamento L.N.D.. Caratteristiche che garantiranno anche maggiori prestazioni e maggiore fruibilità del campo.

L’approvazione del DIP consente ora l’avvio di un percorso progettuale per il quale nei prossimi mesi verranno messi a punto sia il progetto di fattibilità tecnica ed economica che quello esecutivo. Il progetto del campo sportivo Miramare, la cui spesa presunta ammonta complessivamente a circa 350 mila euro, vedrà la pubblicazione del bando di gara entro la fine del 2023. L'intervento di sostituzione del manto verrà programmato in accordo con le società sportive utilizzatrici dell'impianto a partire dalla fine del 2023 fino all'estate del 2024.

“Oltre alla riqualificazione del campo di Miramare - ricorda l’Assessore allo sport Moreno Maresi - ci sono anche altre opere importanti finanziate con la variazione di bilancio, come la riqualificazione della Palestra Carim, dove è necessaria la ristrutturazione della copertura al fine di ripristinare la capacità isolante ed impedire così che possano verificarsi infiltrazioni di acqua piovana. Oppure l'intervento di ristrutturazione che interessa il centro sportivo via della Fiera, dove saranno demoliti e ricostruiti gli spogliatoi a servizio dei campi da calcio. E anche la sistemazione del campo da calcetto a servizio degli sportivi di San Vito. Nella programmazione dei lavori poi ci sono anche due interventi di minore entità, ma comunque importanti, come la sistemazione del circolo tennis di Torre Pedrera e della bocciofila del Parco Spina Verde. Parliamo di interventi diffusi nel territorio, che si concentrano sulle strutture di quartiere e che per noi sono spazi fondamentali che svolgono al contempo anche importanti presidi di socialità e aggregazione per la comunità”.