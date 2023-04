Manuela Arcuri ha inaugurato l’edizione 2023 di 'Miss Reginetta d’Italia'

Manuela Arcuri, attrice e showgirl, icona della bellezza mediterranea, ha inaugurato l’edizione 2023 di Miss Reginetta d’Italia, il celebre concorso che negli anni ha scoperto le più belle ragazze italiane, in una serata al Top Club by Frontemare di Rimini. “Ragazze, la bellezza è sicuramente un biglietto da visita importante, ma poi è fondamentale dimostrare il proprio talento e il proprio valore - ha detto Manuela Arcuri alle giovanissime ragazze di Miss Reginetta d’Italia - Se c’è un consiglio che vi posso dare, da sorella maggiore, è quello di credere sempre in voi e nelle vostre possibilità, nonostante le avversità e gli ostacoli che incontrerete nel mondo dello spettacolo dovete andare avanti con forza, coraggio e tanta determinazione".

Manuela Arcuri, madrina della nuova edizione del concorso 2023, ricordando la sua partecipazione alla fortunata trasmissione televisiva di Rai 1 “Ballando con le stelle” si è esibita per il grande pubblico di Miss Reginetta in un appassionato ballo caraibico con il coreografo, ballerino e performer Simone Ripa. Una grande festa presentata dal conduttore televisivo Francesco Anania e da Ilaria Cucciarelli, in arte Hilary Voice. Hanno sfilato nella passerella del Top Club by Frontemare alla presenza di tanti artisti e personaggi Flavia Cappelli, Miss Reginetta d’Italia 2022 e le Miss fasciate con le nuove collezioni di costumi e di abiti delle firme esclusive del made in Italy.

“E’ stato un anno molto intenso, grazie alla vittoria di Miss Reginetta d’Italia nel settembre scorso ho avuto modo di fare tante esperienze nel mondo dello spettacolo. - ha detto Flavia Cappelli - Tra le tante quella che mi è piaciuta di più è la partecipazione al reality “Queen Mood” girato durante il concorso, è stato interessante e ho capito tante cose del dietro le quinte dei reality che normalmente guardiamo in tv, e soprattutto è stato molto divertente". A fine serata, a far scatenare le Miss in pista sono state le note del dj Gianni Morri.

Con Miss Reginetta d’Italia ha preso il via anche Miss Reginetta Over, il concorso di bellezza riservato alle bellissime e affascinanti donne, mamme e nonne dai 30 ai 60 anni che hanno voglia di mettersi in gioco e di esaudire un sogno nel cassetto, e la nuova edizione di “Queen Mood”, il reality che fa scoprire al pubblico tutti i segreti e i retroscena che si celano dietro il mondo dei concorsi di bellezza.