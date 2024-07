Resa dei conti tra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci: le due donne si picchiano

Volano stracci e non solo tra le due ex amiche Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli uccisa con 29 coltellate, e Valeria Bartolucci, la vicina di casa moglie di Louis Dassilva amante della prima e indagato per il delitto di via del Ciclamino. Tra le due donne, infatti, c'è stato un violento alterco sotto gli occhi di telecamere e giornalisti in una sorta di resa dei conti dopo mesi di veleni e attacchi. Lo scontro è avvenuto nella giornata di martedì quando la Bianchi si trovava con gli inviati delle trasmissioni televisive che stanno seguendo la vicenda nel vano delle scale dove, lo scorso 4 ottobre, è stato ritrovato il cadavere della 78enne e dove nei giorni scorsi sopo apparse scritte con minacce e insulti.

Secondo quanto emerso, dall'ascensore sono usciti la Bartolucci col marito Louis e tra le due donne ci sarebbero state alcune battute al veleno con la prima che avrebbe detto all'indirizzo dell'ex amica "Mi fai vomitare". La nuora di Pierina, quindi, avrebbe ribattuto a tono con la vicina di casa che avrebbe quindi cercato il contatto fisico.

"La mia assistita - ha spiegato il consulente legale di Manuela, Davide Barzan - stava commentando coi giornalisti quanto scritto sul muro quando, all'improvviso, dall'ascensore è uscita Valeria. Quest'ultima ha iniziato ad attaccarla verbalmente per poi cercare di sferrarle un calcio e afferrarla per i capelli. Manuela non ha assolutamente reagito e voglio ricordare che lei è parte offesa nel delitto di Pierina Paganelli. Stiamo acquisendo le riprese dei cameramen sotto i cui obiettivi è avvenuta l'aggressione e siamo pronti a sporgere querela nei confronti della signora Bartolucci".