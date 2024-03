Manutenzione al centralino del Ceccarini, l'ospedale resterà isolato un paio d'ore

Nel pomeriggio di martedì (5 marzo), dalle ore 14,30, è previsto l’aggiornamento del centralino telefonico dell’ospedale Ceccarini di Riccione (numero di riferimento 0541.608511). Durante lo svolgimento di tali operazioni tecniche, della durata prevista massima di un paio d’ore, la sede del presidio ospedaliero rimane completamente isolata per quanto riguarda le comunicazioni telefoniche, sia per chiamate dall’esterno che anche interne.

In questo lasso di tempo i cittadini che necessitano assistenza da parte della struttura di Riccione sono invitati a telefonare ai centralini degli ospedali Infermi di Rimini (numero 0541.705111) e Cervesi di Cattolica (numero 0541.966111) da cui verranno dirottati ai specifici servizi o reparti, anche attraverso alcuni numeri di telefoni cellulari attivati ad hoc per garantire percorsi urgenti di assistenza con le necessarie comunicazioni. Resta invariata la modalità di chiamata per emergenza al 118.