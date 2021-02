Manutenzione delle strade, per il 2021 Riccione programma 50 interventi

Oltre cinquanta interventi di asfaltatura previsti nel 2021 dal piano manutenzione straordinario strade, approvato dalla Giunta Comunale che ha stanziato anche per quest'anno, come nei precedenti, un milione e 712 mila euro. L'ufficio tecnico dei lavori pubblici del Comune di Riccione ha provveduto alla redazione del progetto per gli interventi stradali che verranno effettuati con Geat nel 2021. Gli interventi prevedono dove necessario bonifica per radici pini e tappetino, fresatura e marciapiedi. Tra ci interventi (in allegato la tavola di tutte le strade che verranno asfaltate) ci sono i viali Orazio (tra Giusti e Fogazzaro), via Emilia (tra la rotatoria e il sottopasso ferroviario), viale C.Battisti con una riqualificazione incrocio via Filzi. Poi si prosegue con viale Ugo Bassi, viale Speri, Zandonai e Pisacane ecc. Asfaltature anche su viale San Lorenzo tra i viali Oneglia e via Veneto dove è già stata completata la nuova pista ciclabile. A Riccione Paese, si asfalteranno via Tobruk e via Bardia. Tutti gli interventi effettuati nel 2020 sono visionabili con mappa interattiva sul siti del Comune di Riccione riccioneinprogress/opere/manstradale.

"Dal 2014 l'amministrazione comunale ha stanziato ogni anno un milione e 700 mila euro per la manutenzione delle strade - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Intere zone della città dal Riccione Paese, alla zona del nuovo cimitero, da viale Falconara a via Veneto e San Lorenzo sono state riqualificate nella sede stradale e nuovi marciapiedi. Un impegno che l'amministrazione ha preso fin dall'inizio del mandato e che progredisce a vista d'occhio. Il mio invito ai cittadini è di visionare il grande lavoro fatto sulla pagina del comune, dove una mappa interattiva con diversi colori mostra le asfaltature fatte dal 2014. Si scoprirà così quanti interventi determinanti sono stati effettuati in una città di Riccione che necessita di una manutenzione strada continua e predisposta con un progetto integrato con la riqualificazione dei vari quartieri. Per questo ringrazio gli uffici dei tecnici dei Lavori Pubblici e della Geat che hanno fatto delle piano strade una priorità insieme all'amministrazione".