Manutenzione in corso alla pavimentazione, ecco come cambia la circolazione sul lungomare

A partire da lunedì (4 aprile), fino a venerdì 8, verrà chiuso al traffico veicolare un breve tratto di lungomare nord a Torre Pedrera, ricompreso tra Via Tolemaide e Via Barce. Una limitazione della circolazione stradale necessaria per eseguire un intervento di manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale. I lavori di manutenzione, a carico dell'impresa esecutrice, sono concentrati esclusivamente in un’area in cui non sono presenti abitazioni ma solo attività ricettive attualmente chiuse. I percorsi alternativi consigliati per collegare il lungomare e la via Tolemaide, sono le vie Barce e Diredaua.