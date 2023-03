Manutenzione alla strada, chiusura totale al traffico veicolare di via Pallotta

Per consentire un intervento di manutenzione ordinaria della pavimentazione - a partire dal prossimo martedì 7 e fino giovedì 9 marzo - è prevista la chiusura dell’ultimo tratto di via Pallotta, da Viale Opacchiasella fino al lungomare Viale Giuliano Dati. Una chiusura totale al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, per i quali si sono attivati dei percorsi alternativi.

Per chi percorre la via Pallotta in direzione monte mare e vuole raggiungere il lungomare è prevista infatti una svolta a destra in viale Opacchiasella e poi a sinistra nella Viale Bainsizza. Per coloro invece che dal lungomare devono andare verso monte è prevista la svolta (da entrambi i sensi di marcia) nel Viale Domenico Cimarosa e poi a destra in viale Opacchiasella, per poi proseguire su via Pallotta in direzione monte.

Il tratto di strada chiuso sarà sempre percorribile dai mezzi di soccorso e dai pedoni in quanto i marciapiedi non sono compromessi dall’area di cantiere.