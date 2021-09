Manutenzione straordinaria per 4 impianti sportivi, investimento da 200mila euro: lavori anche allo stadio del Baseball

Il Comune stanzia 200mila euro per interventi di manutenzione straordinaria di quattro impianti sportivi del territorio comunale. Saranno interessati dagli interventi o stadio del Baseball di via Monaco, il centro sportivo di via Bramante, il circolo tennis di Rivazzurra e il circolo tennis di Viserba monte in via Marconi. Nel dettaglio, al centro sportivo di via Bramante è in programma la sostituzione dei pannelli metallici della recinzione della pista da skateboard e la riqualificazione del campo da calcio a cinque con la sostituzione completa del fondo in erba sintetica ed il rifacimento di tutta la recinzione perimetrale.

Allo stadio del baseball di via Monaco è prevista la sostituzione della recinzione del campo principale, mentre al circolo tennis di Rivazzurra al parco Pertini si andrà a riqualificare la copertura e la pavimentazione degli accessi pertinenziali. L’intervento da effettuare al circolo tennis di Viserba monte in via Marconi consiste invece nel ripristino di una parte dell’impianto fognario di smaltimento delle acque meteoriche, intervento necessario per garantire il corretto deflusso fino alla linea della pubblica fognatura. Le opere, affidate ad Anthea, rientrano nell’elenco dei lavori pubblici approvati per il 2021 e prevedono un investimento complessivo di 200mila euro.