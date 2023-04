Manutenzione del verde, pulizia spiagge e strade. In attesa della Pasqua uomini di Hera al lavoro

Sono diversi gli interventi, iniziati da qualche settimana, che in questi giorni si stanno intensificando, fra pulizia delle strade, delle spiagge, manutenzione e ripristino del verde pubblico e raccolte differenziate. Una pianificazione estesa e accurata, per rendere la città sempre più bella e accogliente, in vista delle festività di Pasqua. Per quanto riguarda la gestione del verde pubblico, da diverse settimana si stanno mettendo in atto diversi tipi di interventi relativi alla manutenzione delle aiuole e al taglio dell’erba. Interventi che, in particolare nelle aree del centro storico e nel Parco del Mare, si sono intensificati nei giorni scorsi, in vista dell’arrivo della settimana di Pasqua.

Quest’anno, sia per la posizione media della Pasqua che per le temperature primaverili - che tendono sempre più ad anticipare la ripresa vegetativa e la crescita dell’erba - questo tipo di manutenzioni hanno avuto il via già da metà marzo, cioè mentre erano ancora in corso le ultime attività di potatura. Le prime aree sottoposte al taglio e alla manutenzione del verde sono state quelle del centro storico, attorno alla Rocca Malatestiana. Da qui si è poi proseguito dando priorità alle aree turistiche e a quelle interessate dalle celebrazioni pasquali. Per poi arrivare alle aiuole, alle rotatorie che caratterizzano la viabilità principale di accesso al centro urbano e tutte le zone a ridosso del mare. Successivamente si passerà ai parchi e agli altri interventi di questo tipo che seguiranno secondo la programmazione annuale prevista. Contestualmente al taglio dell’erba Anthea sta eseguendo anche le lavorazioni di diserbo meccanico di strade e marciapiedi.

Un’attenzione particolare che in queste ultime settimane anche Hera sta mantenendo, in vista dell’avvio della stagione turistica, sia in riferimento agli interventi di pulizia accurata delle strade, che relativamente alle spiagge e non da ultimo per l’intensificazione della raccolta rifiuti urbani. In particolare, lungo tutta la zona a mare della ferrovia, le squadre di Hera si stanno occupando della pulizia accurata delle aiuole sui nuovi lungomari (Parco del Mare nord, Lungomari Murri, Spadazzi e Tintori). Interventi che vanno dal lavaggio della pavimentazione del nuovo arredo urbano, alla pulizia di tutta la viabilità a mare della ferrovia e in particolare degli assi stradali principali, compresi i sottopassi.

Previsto in questi giorni anche il potenziamento della frequenza di svuotamento dei cestelli nella fascia turistica e nel Centro Storico, che verranno lavati e sostituiti ove necessario. In particolare, anche per la raccolta dei rifiuti è previsto un potenziamento dei passaggi di svuotamento alle utenze non domestiche della zona turistica, incluse le attività di spiaggia.