Manutenzioni stradali, in arrivo nuovi asfalti a Misano Monte. Operai al lavoro

Nell’ambito del più ampio piano manutenzioni strade, questa settimana saranno completati i lavori di messa in sicurezza di alcune vie nel territorio di Misano Monte. In particolare, a partire da mercoledì (14 febbraio), verranno eseguiti lavori di asfaltatura nella via Ca' Arlotti. Il transito lungo questa via sarà pertanto interdetto fino al termine di lavori. Si richiede la collaborazione di tutti i residenti e degli automobilisti per facilitare lo svolgimento dei lavori, necessari al fine di garantire la qualità delle infrastrutture stradali e la sicurezza dei cittadini, prioritarie per l’amministrazione comunale.

Una volta completati i lavori in via Ca' Arlotti, si procederà con le necessarie manutenzioni di altre strade del territorio comunale per garantire una viabilità sicura ed efficiente.