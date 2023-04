Le manutenzioni del verde procedono dall’inizio di marzo nei parchi e nelle aree verdi cittadine

La cura del verde e gli interventi di manutenzione e decoro proseguono a passo spedito nel territorio comunale di Coriano, compresa ogni singola frazione. Con i lavori partiti in anticipo rispetto agli scorsi anni dagli inizi di marzo gli operai sono all’opera per lavori di potatura, sfalci, sistemazione siepi e taglio d’erba. Una programmazione comunale articolata con due ditte di operai e affiancata da un gruppo di volontari sensibili al decoro pubblico e ai piccoli interventi manutentivi utili ad abbellire il proprio paese. A coordinare l’azione dei volontari da oltre dieci anni è il sindaco Gianluca Ugolini che nei ritagli di tempo libero si mette a disposizione per piccoli interventi o sopralluoghi su segnalazione dei cittadini.

”Nell’azione amministrativa abbiamo un piano decoro che mira a garantire un territorio pulito e ordinato – afferma il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini - con interventi programmati lungo tutto il corso dell’anno a seconda delle stagionalità. Allo stesso tempo mi sento di dire che sporcarsi le mani fa bene al fisico e allo spirito, il gruppo di volontari di cui faccio parte da quando ero vicesindaco, è aperto a tutti coloro che con senso civico abbiano voglia e desiderio di mettersi a disposizione per piccoli lavori di manutenzione del patrimonio pubblico. Condividere la bellezza dei nostri bellissimi luoghi dando anche l’esempio in prima persona sono convinto migliori la qualità di vita dei nostri cittadini”.

Nello specifico gli operatori del verde delle ditte incaricate sono intervenuti nel mese di febbraio a Cerasolo per la potatura delle piante che si trovano nell’area Largo Castello per proseguire a marzo alla potatura degli alberi nella frazione Puglie a S. Andrea in Besanigo con pulizia degli arbusti selvatici. In via Piane si è proceduto alla potatura di una ventina di pioppi e delle siepi di oleandro, taglio erba e sistemazione della vegetazione sulla rotonda adiacente il magazzino comunale. Nell’area verde intitolata a Marco Simoncelli sono state tagliate e abbassate le siepi. Interventi entro la settimana anche alle alberature di via delle Mimose e via Ca’ Tintori. A giorni si metterà mano lungo la recinzione dei campi da calcio del Pala Simoncelli con l’ausilio di un escavatore alla rimozione di alcuni filari di viti selvatiche, causa di danni alla recinzione.

“Per quanto riguarda gli interventi già realizzati e alcuni in corso d’opera - conclude l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Roberto Bianchi - lunedì 27 marzo è partito il taglio d’erba in tutti i parchi e aree verdi, dando la precedenza come ogni anno ai parchi attrezzati con giochi per bambini per proseguire nelle restanti zone verdi. Condizioni meteo permettendo come il forte vento degli ultimi due giorni, per le festività di Pasqua le vallate, il centro e le frazioni di Coriano saranno accoglienti e bellissime”.