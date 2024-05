Una mappa di 250 ex colonie decadute, i territori alla Regione: "Tempo scaduto, eliminiamo i vincoli"

E’ un tema annoso. Che non avrà soluzione in tempi brevi. Ma oggi, quando ormai a regnare è incuria e degrado, scatta l’ora della consapevolezza: occorrono strumenti, concreti, per porre rimedio alla distesa di ruderi che caratterizza il patrimonio delle ex colonie. Da Ravenna a Riccione: lungo 70 chilometri di costa Adriatica si parla di un patrimonio di 250 colonie, di queste due terzi sono inutilizzate o abbandonate. E si trovano, pressoché tutte, in alcune tra le zone più belle dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Ora gli amministratori locali chiedono alla Regione di non perdere ulteriore tempo: occorre eliminare alcuni dei vincoli paesaggistici previsti nelle normative regionali. Lo hanno ripetuto più volte gli amministratori intervenuti durante la terza commissione dell’Assemblea legislativa regionale riunita, in via occasionale, nella sala del consiglio di Rimini. Jamil Sadegholvaad, nei panni di sindaco-presidente di Rimini, ha parlato di “dinosauri che sono decaduti in un degrado non più tollerabile”. Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico e delegato all’incontro per la provincia di Forlì-Cesena, ha parlato di come le zone delle colonie vanno “studiate come strutture sportive e villaggi che ad oggi non esistono”. E per Daniele Capitani, dirigente del Comune di Cervia e portavoce anche per Ravenna “va sviluppata una nuova idea di turismo”.

Cosa farà la Regione

L’idea maturata nella conclusione della commissione è quella di redigere una risoluzione, con un indirizzo da consegnare alla giunta. Durante la mattinata dedicata al tema delle ex colonie i consiglieri regionali si sono poi diretti per un sopralluogo all’interno di alcuni degli stabili.

Riconoscendo il ruolo della Regione, che nel 2019 ha adottato la norma per gli investimenti sui 'water front', e ha poi emanato bandi per la riqualificazione delle strutture ricettive, amministratori e tecnici dei Comuni costieri ritengono che il passo successivo sia quello di rivedere le norme regionali tenendo conto delle peculiarità che accomunano il tratto costiero romagnolo, nello specifico per quanto riguarda la presenza delle ex colonie, realizzate all'inizio del secolo scorso.

A Rimini via il primo vincolo

"Il Comune di Rimini - ha ricordato il presidente della Provincia e sindaco Jamil Sadegholvaad - ha progetti in essere sulle colonie ex Enel, Murri e Novarese. Soprattutto sulla prima, chiediamo alla Regione di procedere con il via libera agli atti amministrativi che permettano di acquisire con esproprio la struttura e che, attraverso il piano dell'arenile, venga demolita e restituita alla cittadinanza sotto forma di verde, servizi e spazi pubblici". Qui la prima novità sostanziale: dalla commissione è arrivata la conferma che entro fine giugno verrà trattata in Assemblea legislativa una proposta di delibera che permetterà di procedere con il progetto di riqualificazione della colonia ex Enel.

“Oggi i nuovi lungomari sono delle vittorie mutilate da questi simboli del degrado – ha aggiunto Sadegholvaad -. Dagli Anni 70 quelle colonie sono un grande rammarico, rappresentano per i cittadini una incomprensibile e inspiegabile situazione, non c’è giustificazione allo stato di abbandono. Si tratta di dinosauri che sono decaduti in un degrado non più tollerabile. E’ necessaria concretezza, possiamo continua a vincolare il degrado? Senza prospettiva di recupero? Eccetto alcuni importanti interventi di privati, per il resto non si è mosso nulla. Restiamo così?”.

In commissione è intervenuta anche l’amministrazione di Riccione con la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Andruccioli, è stato chiesto in particolare di “rimuovere il vincolo sulla Bertazzoni, perché abbiamo un problema di inagibilità e vogliamo riconsegnarla ai cittadini per delle funzioni sociali”.

Cesenatico, la città delle colonie

A fare il punto sulla situazione del Cesenate è stato il sindaco Matteo Gozzoli, che ha posto particolare attenzione sulla città che amministra, Cesenatico. Qui ci sono oltre 70 colonie, alcune hanno già avuto una rigenerazione: come la caserma dei Carabinieri, gli istituti scolastici per Liceo Scientifico e istituto tecnica. Ma il particolare al confine con Cervia “sono presenti 41 strutture, di cui circa la metà in stato di abbandono e rappresentano un elemento di grave criticità. Solo su Cesenatico abbiamo 500 mila metri cubi di volumi ed è importante sviluppare delle normative. In particolare quei contenitori vanno ripensati per il territorio”. Immaginando anche una visione turistica che possa sfociare in strutture sportive e villaggi.

Il punto sul Ravennate

A intervenire come portavoce per il territorio Ravennate è stato Daniele Capitani, dirigente del settore programmazione Territorio del Comune di Cervia. L’attenzione è caduta proprio su questo comune: in quanto dalla mappatura emerge la presenza di 50 colonie, di cui 30 su Tagliata 13 a Pinarella, mentre le tre di maggiore valore risultano su Milano Marittima. “Anche in questo caso – ha sottolineato il dirigente – occorre la consapevolezza che si tratta di 250 mila metri cubi di superfici e occorre una nuova idea di offerta turistica”. Situazione differente invece sulla città di Ravenna, dove sono presenti tre colonie di cui l’ex colonia Croce Rossa che è immersa in una pineta e su cui “andrà fatta una riflessione a parte, essendo un immobile particolare”.