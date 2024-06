Al Marano è padel-mania, inaugura il nuovo centro sportivo con 5 campi, spogliatoi e bar

Apre venerdì 21 giugno, con l’inizio dell’estate, “Riccione Padel Arena”, il nuovo centro sportivo del Marano con cinque campi da padel e un campo da calcetto e tennis. Il nuovo polo sportivo è frutto di un progetto di riqualificazione funzionale che ha interessato il vecchio centro sportivo comunale a cura di Riccione Beach Arena, che si occuperà anche della gestione.

La nuova “Riccione Padel Arena” aprirà in occasione di Riccione Kids Family Festival, in programma a Riccione da venerdì 21 a domenica 23 giugno, con un ricco calendario di spettacoli, laboratori, intrattenimento e attività coinvolgenti e divertenti, fra cui il padel. I bambini e le famiglie che partecipano all’iniziativa potranno infatti cimentarsi in sfide e gare sui nuovissimi campi.

La nuova arena, che sorge sui vecchi campi del centro sportivo comunale, ha avuto come obiettivo la rigenerazione di uno spazio urbano dismesso e ormai in stato di degrado con la realizzazione di una struttura nuova in linea con la vocazione ricreativa, sportiva e inclusiva della zona del Marano. Il nuovo centro è dotato di cinque nuovi campi da padel di dimensioni regolamentari da 20 metri per 10, di cui tre con copertura pressostatica da utilizzarsi nei mesi invernali, e un campo scoperto per il calcio a 5 e il tennis in erba sintetica. Nei prossimi giorni saranno messi in funzione anche l’area reception, gli spogliatoi e il bar.

I campi da padel sono delimitati da una struttura perimetrale e panoramica in vetro e acciaio che si integrerà con il paesaggio costiero circostante offrendo una vista meravigliosa sul lungomare, la spiaggia e il mare. Il nuovo centro sportivo, sia per le strutture che per le realizzazioni architettoniche, si raccorda in maniera armonica agli spazi aperti e ai percorsi pubblici pedonali della passeggiata Shakespeare.

“Riccione Padel Arena” sarà un polo sportivo e ricreativo nuovo che si integra, non solo con il territorio circostante, ma anche con l’offerta sportiva e turistica della zona del Marano e della città di Riccione.