Torna la marcia per la pace tra le vie di Rimini: il tema è l'intelligenza artificiale

Anche quest'anno Rimini si prepara ad accogliere, il primo gennaio 2024, una Marcia della Pace per le vie della città.

Gli organizzatori ricordano "il bellissimo il percorso che ci sta portando alla realizzazione dell'iniziativa dove, intorno al tavolo e nell’organizzazione, a partire dalla Pastorale Sociale e dalla Caritas abbiamo: Acli, Agesci, Azione Cattolica, Cgil, Cisl, Movimento dei Focolari, rappresentanti della Moschea di Rimini, Papa Giovanni XXIII, le associazioni afferenti alla Rete Pace Rimini e la Uil. Importantissimo il contributo e la disponibilità mostrata dal Comune di Rimini".

Il percorso

15.30: ritrovo al Ponte di Tiberio: presentazione della Giornata, saluti e lettura dell’elenco dei conflitti nel mondo.

16.30: Piazza Malatesta: flash mob sulla facciata del Teatro Galli.

17.15: Piazza 3 Martiri: volantinaggio e incontri sul tema “la Pace dipende anche da me”.

Alle 18.00, per chi vorrà, la celebrazione in Cattedrale.

Il tema della Giornata mondiale della pace

Il tema scelto da Papa Francesco per la giornata Mondiale per la pace di quest‘anno è “Intelligenza artificiale e Pace” consapevole che “l’intelligenza artificiale diventerà sempre più importante. Le sfide che pone sono tecniche, ma anche antropologiche, educative, sociali e politiche. Promette, ad esempio, un risparmio di fatiche, una produzione più efficiente, trasporti più agevoli e mercati più dinamici, oltre a una rivoluzione nei processi di raccolta, organizzazione e verifica dei dati. Occorre essere consapevoli delle rapide trasformazioni in atto e gestirle in modo da salvaguardare i diritti umani fondamentali, rispettando le istituzioni e le leggi che promuovono lo sviluppo umano integrale. L’intelligenza artificiale dovrebbe essere al servizio del migliore potenziale umano e delle nostre più alte aspirazioni, non in competizione con essi.”

“Spero che questa riflessione incoraggi a far sì che i progressi nello sviluppo di forme di intelligenza artificiale servano, in ultima analisi, la causa della fraternità umana e della pace. Non è responsabilità di pochi, ma dell’intera famiglia umana. La pace, infatti, è il frutto di relazioni che riconoscono e accolgono l’altro nella sua inalienabile dignità, e di cooperazione e impegno nella ricerca dello sviluppo integrale di tutte le persone e di tutti i popoli.

La mia preghiera all’inizio del nuovo anno è che il rapido sviluppo di forme di intelligenza artificiale non accresca le troppe disuguaglianze e ingiustizie già presenti nel mondo, ma contribuisca a porre fine a guerre e conflitti, e ad alleviare molte forme di sofferenza che affliggono la famiglia umana. Possano i fedeli cristiani, i credenti di varie religioni e gli uomini e le donne di buona volontà collaborare in armonia per cogliere le opportunità e affrontare le sfide poste dalla rivoluzione digitale, e consegnare alle generazioni future un mondo più solidale, giusto e pacifico.”