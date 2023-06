Marciapiedi devastati dalle radici degli alberi, nuovi interventi a Riccione

L’amministrazione comunale di Riccione ha avviato questa mattina i lavori per la sistemazione di asfalto, marciapiedi e aiuole in piazzale Carlo Cassola nella zona del Marano. “Interveniamo con un intervento urgente - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - perché sia la strada che i marciapiedi erano ammalorati, in stato di abbandono da troppi anni”. La ditta in appalto da Geat sistemerà tutto il piazzale, “bonificando tutti i punti danneggiati, ripristinando i cordoli e dando pronta risposta a una situazione di pesante degrado”.