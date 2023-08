Marciapiedi rovinati dalle radici degli alberi, al via i lavori per ripristinare il manto stradale

Inizieranno la prossima settimana alcuni lavori di ripristino del manto stradale sul lato interno della via XXIII Settembre 1845, alle Celle, dove per alcuni tratti di strada le radici dei pini hanno rovinato l’asfalto e i camminamenti dei marciapiedi. Un lavoro di bonifica che verrà eseguita con la presenza di un esperto agronomo.

In particolare l’intervento, programmato in due fasi di lavoro a partire della prossima settimana, inizierà dal tratto del viale d’arrocco di via XXIII Settembre 1845, tra il forno “Il Cocciolo” e via Delle Piante. Una prima fase di lavorazione che comprende la demolizione del manto stradale con sorveglianza agronomica degli apparati radicali dei pini pubblici e il successivo ripristino del piano viabile. Dov’è prevista una nuova asfaltatura per una superficie complessiva di circa 330 mq..

Successivamente lo stesso intervento è programmato anche su un’altra porzione dello stesso viale, nel tratto compreso tra l’ attività “ Tigotà” ed il “Sole Rosso”. Intervento in cui sono previste le medesime modalità d’esecuzione, per una superficie di circa 850 mq., a completamento del precedente intervento eseguito, sempre dalle squadre di Anthea, la sorsa primavera.