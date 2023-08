L'ex corteggiatore di "Uomini e donne" accusato di maltrattare l'ex fidanzata rigetta tutti gli addebiti

Ha respinto al mittente tutte le accuse che gli vengono mosse Marco Arduini, il 45enne di Cattolica arrestato dai carabinieri dopo la denuncia dell'ex fidanzata 19enne. L'uomo, ex corteggiatore della trasmissione televisiva "Uomini e donne", nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip ha ribattuto punto su punto gli episodi che gli sono stati contestati sostenendo di aver alzato le mani sulla presunta vittima solo in un'occasione. In particolare l'episodio si riferirebbe al fatto di aver afferrato per le spalle la 19enne nel corso di un'animata discussione per questioni sentimentali. Al termine dell'interrogatorio il gip Raffaella Ceccarelli si è riservata la decisione se mantenere Arduini in custodia cautelare in carcere o trasferirlo agli arresti domiciliari. La vicenda che ha come protagonista il 45enne era emersa lo scorso 4 agosto quando l'uomo era stato raggiunto da un'ordinanza in seguito a una denuncia per maltrattamenti sporta dalla ex fidanzata.

"Il mio assistito Marco Arduini - ha dichiarato l'avvocato Linda Mastrodomenico che lo assiste - ha già subito una durissima condanna dal punto di vista mediatico per via di due partecipazioni ad un programma televisivo avvenute in passato. Nel rispetto di tutte le parti coinvolte nella vicenda, come legale ho deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni allo scopo di non enfatizzare ulteriormente la vicenda e limitare il più possibile ogni eventuale strumentalizzazione in un momento di estrema delicatezza. Mi dissocio dalle ricostruzioni apparse in queste ore sui media riguardanti le dichiarazioni rese dal mio assistito"

La giovane, secondo quanto ricostruito, si era rivolta ai carabinieri raccontando una serie di episodi di violenza a cui era stata sottoposta dall'allora fidanzato con il quale aveva allacciato una relazione nel 2022. Ai militari dell'Arma aveva spiegato come Arduini, in una serie di sfuriate sempre più violente, l'avrebbe minacciata di "cavarle gli occhi" non esitando a brandire un coltello davanti al viso di lei. Oltre a offenderla con vari epiteti, l'uomo si sarebbe anche avventato su di lei con calci e pugni con la giovane costretta a ricorrere alle cure dei sanitari fino a trovare il coraggio di confidarsi con un'amica e, poi, di sporgere denuncia presso i carabinieri raccontando come negli ultimi 4 mesi la situazione sarebbe degenerata fino a diventare insostenibile.