Marco Bezzecchi a Casa AROP per incontrare i piccoli pazienti e le loro famiglie

Marco Bezzecchi, motociclista riminese che corre in MotoGP nel team Mooney VR 46 Racing Team e vincitore del Premio “Rookie of the year” ha visitato Casa AROP, bella e accogliente struttura vicina all’Ospedale di Rimini in grado di ospitare anche per lunghi periodi i piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica e i loro familiari provenienti da altre località. Durante il pomeriggio il pilota ha firmato tanti autografi e giocato con i bambini e le loro famiglie. Nell’occasione Marco e il suo team hanno deciso che il ricavato delle magliette brandizzate “Rookie of the year”, che saranno vendute alla festa del team il prossimo 17 dicembre, sarà devoluto ad Arop. “Ringrazio tantissimo Marco per la sua disponibilità e sensibilità e ringrazio anche Franco Fiori, nostro sostenitore e amico da anni, uno dei ‘mattoni’ che ha aiutato nella ristrutturazione della Casa, che ha creato questo contatto con Bezzecchi permettendoci di fargli conoscer la nostra realtà - ha dichiarato Roberto Romagnoli, Presidente di AROP.