Il Bez raccoglie l'abbraccio di Viserba: "Siamo un casino!"

Festeggia nella sua Viserba la prima vittoria nella classe regina e, sabato pomeriggio, tutti i tifosi di Marco Bezzecchi si sono radunati sul palco di fronte al Bagno 22 per celebrare il loro idolo. "Siamo un casino - ha esordito il pilota del team Mooney VR46 - e abbiamo bloccato la strada. Per me è una soddisfazione e ho lavorato duro per essere qua. Vincere era il mio sogno ma, adesso, ne ho altri di obiettivi da raggiungere". Ad accogliere il Bez anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ha festeggiato il suo concittadino rimarcando: "Un bagno di folla nella sua Viserba per celebrare il primo successo di Marco Bezzecchi in MotoGp, vittoria che lo ha lanciato in testa al mondiale. In quell'ultimo giro del Gran Premio di Argentina tutta Rimini era in sella con Marco. E siamo solo all'inizio. A tutto gas Bez!". Marco si è poi concesso ai suoi supporter con selfie e autografi in attesa, il prossimo week end, di correre sulla pista di Austin, in Texas, per il Gp delle Americhe. "E' una delle piste più complicate, difficili e fisicamente toste del Campionato - ha spiegato. - E’ la prima volta che facciamo due gare li, e sarà impegnativo per tutti. L’anno scorso è stato un bel banco di prova, quest’anno continueremo a lavorare sodo per arrivare il più lucidi e competitivi alla gara di domenica".