Marco Missiroli si confessa con il cantante Marco Mengoni: "Dopo l'estate uscirà il mio nuovo libro"

E’ subito show. “Possiamo dire che siamo amici?”. Sono amici “al quadrato”. Lo scrittore riminese Marco Missiroli si confessa, via podcast su Spotify, con il celebre cantautore Marco Mengoni e al termine di un lungo e passionale colloquio arriva la confessione: “Dopo l’estate uscirà un nuovo libro, a cui tengo di più in assoluto, che va ad attaccare i miei demoni. Mi sono sentito di dirtelo, è un libro lavorato, credevo che la pandemia trasmettesse dolore alle opere invece le opere assorbono la voglia di vita”. Lo scrittore di Fedeltà non sbilancia su titoli e contenuti, ma annuncia: “È una storia intima, potenziata dalla pandemia, che ha voglia di vita”.

Nel nuovo episodio del Riff, che tra gli altri ospiti ha già potuto contare sulla presenza di Lilli Gruber e Fabio De Luigi, i due Marco duettano per oltre mezz’ora con le parole. Tutta la loro confidenza ed intimità emerge nei contenuti. Mengoni a Missiroli: “Ascolta devi confermarmi una cosa, è vero che a Rimini vivevi in via Mengoni”. E il riminese conferma, creando un feeling naturale: “Via Giuseppe Mengoni, che era un architetto, e sappiamo quanto Marco Mengoni ama l’architettura e il design".

E’ un lungo dialogo sul passato, il presente e il futuro di Missiroli. Un podcast tutto da ascoltare fino in fondo. Cosa volevi fare da grande? “Volevo fare il trapezista al circo”. E poi ricorda l’adolescenza di Rimini: “Chi è nato a Rimini ha una funzione del dolore e della felicità totalmente diversa. Studiare a Rimini è veramente annoiarsi, noi eravamo proiettati sul fuori, sul mare, sulla nuova estate. La parte della scuola era un’attesa. Quando studiavo gli scrittori pensavo che fossero degli extraterrestri”.

E terminata la pubblicazione del podcast su Spotify, Marco Mengoni dedica una foto speciale sui suoi profili, in compagnia dell’amico scrittore riminese.