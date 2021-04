Motoraduno per il Sic, Coriano torna a onorare il suo campione nel 2022

Dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia, Coriano è pronto a tornare ad organizzare il motoraduno che si teneva tradizionalmente alla fine di aprile per ricordare Marco Simoncelli. Ad annunciarlo è il consigliere con delega allo Sport Gianluca Fabbri ricordando come "per 8 anni di fila la manifestazione ha invaso il paese da un festoso popolo di motociclisti nel nome e nel ricordo del nostro Sic, coordinato sempre impeccabilmente dai 58Boys. Gli ultimi due anni purtroppo non è stato possibile organizzare una qualsiasi manifestazione del genere ma l’Amministrazione, insieme a tutti coloro che amano Il Sic, danno appuntamento all’anno prossimo per ripetere quello che per anni è stato un evento clou a Coriano, atteso e amatissimo da migliaia di motociclisti provenienti da ogni parte d’Italia".