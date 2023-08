Il mare Adriatico caldo come un brodo, in superficie 32°. "La temperatura è ai massimi ormai da giorni"

Un mare Adriatico bollente. E non in maniera occasionale. Ma per una lunga serie di giornate consecutive. Lungo la costa, sulla superficie dello specchio d’acqua, la temperatura dell’acqua si conferma a 32 gradi. Una situazione anomala e preoccupante, come sottolinea a RiminiToday Sauro Pari, direttore di Fondazione Cetacea che da Riccione e dalle varie stazioni limitrofe sta costantemente tenendo monitorata la situazione. “Già lo scorso anno avevamo raggiunto questa temperatura in superficie di 32 gradi - racconta - ma ora il fenomeno si sta ripetendo con maggiore continuità. Lo abbiamo riscontrato durante i campionamenti di venerdì scorso, lunedì e martedì. Di notte l’abbassamento delle temperature anche dell'acqua è minimo, siamo attorno ai 28 gradi e non si va oltre”. Naturalmente la situazione cambia se ci si sposta al largo dell’Adriatico: “Più si va al largo e in profondità la situazione è certamente meno aggressiva, ma negli ultimi 20 anni che ci occupiamo di questi fenomeni l’acqua a 32 gradi, per così tanti giorni di fila, non l’avevamo mai registrata”.

C’è preoccupazione in Fondazione Cetacea soprattutto per quanto riguarda le tartarughe, che potrebbero iniziare a spostarsi verso Est alla ricerca di acque più fresche: “Questa situazione rischia di comportare un cambiamento delle specie marine che vivono qua – conferma Sauro Pari -, le tartarughe marine sopra i 30 gradi rischiano di morire, può darsi che nel periodo di maggior caldo si possano spostare, però la forza del nostro mare è quella di un’abbondanza di cibo. Si potrebbero allontanare per un po’ verso est, verso la Croazia, per poi comunque fare rientro. Non deve stupire nemmeno l’arrivo in massa delle meduse, è un fenomeno molto favorito dalla temperatura dell’acqua”.

Un mare sempre più caldo potrebbe andare a incidere sulla salute di tutte le specie marine che vivono nell’Adriatico. “Fondazione Cetacea da anni denuncia i pericoli, assieme al mondo scientifico, degli aumenti delle temperature – sottolinea Sauro Pari -. Siamo stati tra i primi, ad esempio, a interessarci del problema del granchio blu, c’è molta superficialità rispetto a questo tema. Ed è prioritario: non si può non tenere in considerazione la gravità dei cambiamenti climatici. Stiamo denunciando una situazione che è sotto l’occhio di tutti, è una situazione che va monitorata”.