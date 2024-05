Un mare "eccellente" da bandiera blu, tris nel riminese: titolo confermato a Riccione, Bellaria e Misano

Sono confermati, come nel 2023, Bellaria Igea Marina, Misano e Riccione i comuni della provincia di Rimini ad aver ottenuto il riconoscimento con la Bandiera Blu 2024. In totale sono 236 i comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento per le spiagge che associano un'elevata qualità dell'acqua ai servizi migliori servizi per i visitatori. Ad assegnare la certificazione è la Foundation for Environmental Education (Fee) tenendo conto di 32 criteri ben precisi tra i quali sostenibilità, inclusione, smaltimento dei rifiuti, oltre ovviamente alla bellezza paesaggistica e naturalistica del litorale.

QUI RICCIONE - Assegnata alla città di Riccione la Bandiera Blu 2024

I nuovi comuni rivieraschi premiati nel 2024 sono: Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi (Liguria), Recco (Liguria), Porto Sant’Elpidio (Marche), Lecce (Puglia), Manduria (Puglia), Patù (Puglia), Letojanni (Sicilia), Scicli (Sicilia), Taormina (Sicilia), Tenno (Trentino Alto Adige) e Vallelaghi (Trentino Alto Adige). Quattro invece Comuni non riconfermati: Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana). Di seguito la lista di tutte spiagge Bandiera Blu 2024, regione per regione.

Emilia Romagna

Nove le località premiate in Emila Romagna: Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico).