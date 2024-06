Con un "Mare di pace" veglia di preghiera con le torce fino a piazzale Boscovich

Nel giorno della solennità dei Santi apostoli Pietro e Paolo, nella quale Papa Francesco invita a pregare per la pace, la Diocesi di Rimini ha accolto la proposta del Pontefice. Sabato 29 giugno, alle ore 21, è in programma “Un mare di pace. Rotte e destinazioni per la pace”, una veglia di preghiera per la pace.

Insieme al Vescovo di Rimini don Nicolò Anselmi, si camminerà dalla rotonda di piazzale Fellini fino a Largo Boscovich, a Rimini. Il breve percorso sarà caratterizzato da alcuni gesti simbolici e dai canti del coro delle associazioni laicali e delle religiose.

In piazzale Boscovich saranno accese le torce e lette alcune brevi letture del Papa sul tema della pace, invocazioni e una breve preghiera dei fedeli per la pace e le guerre dimenticate. Al termine il Vescovo Nicolò impartirà la solenne benedizione di inizio Estate per le famiglie, gli operatori del turismo, i turisti e le spiagge.