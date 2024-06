Marecchiese: la Repubblica di San Marino conferma interesse ad una strada più veloce e sicura

Confermata la disponibilità della Repubblica di San Marino a coinvolgersi in un percorso che veda la Marecchiese diventare un collegamento più efficace con il territorio italiano. Il Comitato Valmarecchia Futura ha partecipato all’incontro promosso dai sindaci di San Leo Leonardo Bindi, di Novafeltria Stefano Zanchini, e di Maiolo, Marcello Fattori ad un incontro sul tema dei collegamenti fra la Repubblica e i comuni limitrofi, che al termine ha visto confermato l’interesse diretto di San Marino, espresso dal Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, Stefano Canti.

“Abbiamo rinnovato e condiviso l’importanza che rappresenterebbe per San Marino una Marecchiese più scorrevole e sicura – commenta Alessio Amantini, portavoce del Comitato – sia dal punto di vista turistico che per quanto riguarda la mobilità degli 8000 frontalieri, molti dei quali provenienti dalla Valmarecchia, e quindi delle rispettive aziende. Continuiamo a lavorare per creare quel clima auspicato dal Viceministro Bignami, affinché le imminenti proposte di ANAS trovino sul territorio un comune sentire. Ringraziamo il Segretario Canti, sempre attento e sensibile al tema, così come i Sindaci che hanno promosso l’incontro”. Nel corso del confronto è stato evidenziato come il futuro ingresso della Repubblica di San marino quale Paese associato all’Unione Europea possa rappresentare un’occasione per realizzare interventi che colleghino in maniera più diretta i due Paesi confinanti, con fondi utili allo scopo.