Marecchiese, lo studio dell'architetto Preger concluso. Chieste ad Anas le soluzioni progettuali definitive

Nuova Marecchiese, l'iter ora coinvolgerà in prima linea anche Anas. La Provincia di Rimini, i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Rimini, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello e Verucchio hanno sottoscritto con Anas l’accordo per regolamentare gli obblighi reciproci per la redazione dello studio trasportistico, del documento di fattibilità delle alternative progettuali e dell’analisi costi benefici relativo alla strada statale 258 “Marecchiese”.

L’architetto Edoardo Preger dello Studio Tecnico Associato Preger di Cesena, incaricato dalla Provincia nel marzo dello scorso anno, ha completato e consegnato un ampio studio di fattibilità di carattere trasportistico che restituisce un quadro informativo esaustivo sui flussi di traffico, l’incidentalità e alcune ipotesi viabilistiche relative alla SS258.

Nell’impossibilità di condividere da parte di tutti i Comuni interessati l’insieme di un intervento a cui rinviare i successivi approfondimenti tecnico-progettuali, i sindaci dei Comuni di Rimini e dell’Unione Valmarecchia, d’intesa con la Provincia, hanno ritenuto opportuno, consegnare ad Anas (proprietaria della strada) lo studio predisposto dall’architetto Preger, demandando a quest’ultima una definizione più puntuale delle soluzioni progettuali definitive.