L'esperto: "La mareggiata era attesa, non così forte. Evento breve ma onde alte 3 metri"

Federico Antonioli, esperto dello staff previsioni marino-costiere di Centro Meteo Emilia Romagna, offre una interessante analisi della mareggiata registrata sulla costa riminese nella serata di sabato 9 aprile.

Spiega l'esperto: "Iniziamo con il dire che l'evento era stato previsto ''sì e no'': da un punto di vista della forte ventilazione e della possibilità di mareggiate sì, era anche presente un’allerta di Protezione Civile arancione per vento e stato del mare, e gialla per mareggiate. Anche le raffiche, fino a 90-100 km\h rientrano nella cornice di previsione che era stata fornita. Tuttavia, per quanto riguarda la mareggiata, nonostante fosse più che probabile non era attesa così significativa. La modellistica marina indicava un livello del mare di circa 80 centimetri, mentre si è arrivati a ben 106 centimetri. Ha inciso probabilmente una componente di ventilazione meridionale che ha trasportato del volume d’acqua da sud a nord sul bacino Adriatico, che ha probabilmente ‘’stallato’’ dinanzi alla nostra costa dato che a sua volta risultava sospinto verso sud dalla ventilazione settentrionale in ingresso nelle ore pomeridiane".

"Si è trattato di un evento di durata relativamente breve - dettaglia - ma che ha comunque fatto in tempo a produrre danni, con onde al largo attorno a 3 metri e 2,5 metri sotto costa e un sovralzo di 106 cm del livello del mare, l’impatto sulla costa è inevitabile.

Ci sarebbe stato anche con una marea meno pronunciata e più prossima ai parametri a disposizione in sede di previsione, ma sicuramente sarebbe stata meno significativa. L’impatto è poi stato sicuramente acuito dal fatto che su buona parte del litorale non erano più presenti le protezioni invernali. Se consideriamo l’evento meteo-marino e il suo impatto sul territorio si è trattato del più significativo dei tempi recenti. A 106 cm ci avvicinammo a inizio ottobre 2021, ma lì non capitò sul picco di alta marea e le raffiche furono meno intense. Ci fu sì un picco attorno a 100 km\h, ma il vento medio risultò inferiore. Nella serata di sabato 9 aprile oltre ai picchi di raffica, abbiamo registrato venti medi nell’ordine di 80-90 km\h, corrispondenti alla ‘’Burrasca forte’’ e a tratti ‘’Burrasca fortissima’’ della scala Beaufort. Inoltre è molto rilevante come evento anche per il mese di aprile, situazioni simili le abbiamo registrate in prevalenza tra l’autunno e l’inverno".

È possibile che accada nel periodo estivo, durante la stagione balneare? "Bora e mareggiate accadono anche durante il periodo estivo, tuttavia sia la componente barica (pressione) sia la componente termica sono meno significative e quindi nel complesso gli eventi di marea estivi risultano i meno pronunciati dell’anno, in particolare tra giugno e luglio. Inoltre, in base ai primi dati a disposizione, che andranno prossimamente validati e in generale si approfondirà quanto accaduto, un evento di questo tipo, che si scosta dalla media delle mareggiate per la nostra costa, è comunque relativamente raro".