Marijuana, contanti e il kit dello spacciatore fruttano le manette al pusher

Marijuana, contanti e tutto il kit dello spaccio sono costati le manette a un 22enne che, lunedì pomeriggio, è stato fermato per un conrollo da parte del personale delle Volanti. Il giovane, secondo quanto emerso, verso le 15.30 si trovava nel centro storico di Rimini e alla vista della pattuglia ha cercato di sgattaiolare ma i movimenti sospetti hanno messo in allarme gli agenti della Questura che lo hanno fermato per un controllo. Il 22enne, messo alle strette, ha consegnato spontaneamente alle divise un sacchetto con 54,1 grammi di marijuana oltre a 400 euro in contanti. Si è così deciso di effettuare una perquisizione anche nella struttura ricettiva di San Giuliano che ospita il giovane dove sono spuntati altri 131,44 grammi di marijuana, 4040 euro, 2 cellulari, un bilancino di precisione e tutto il kit per confezionare le dosi. Arrestato e portato in Questura, il 22enne è stato processato per direttissima martedì mattina.