Marina Centro "blindata" per lo show della Notte Rosa. Le info sulle strade chiuse, stop ai monopattini

Illuminazione notturna di tutte le spiagge, divieto di vendita e di utilizzo di contenitori di vetro, niente monopattini elettrici per il venerdì e il sabato nei luoghi e nelle fasce orarie degli spettacoli. Sono alcune delle misure organizzative, decise insieme alle forze dell'ordine e a tutti gli enti coinvolti, che Rimini metterà in atto in vista della Notte Rosa, la cui edizione 2022 si preannuncia a livelli record per turisti e partecipanti.

La Polizia locale sarà impegnata in prima linea per la gestione della viabilità e della sicurezza di tutte le zone interessate dagli eventi, in sinergia con gli altri organismi competenti. Il personale di Polizia locale impiegato nei giorni del 1 e 2 luglio comprende 92 agenti a presidio della viabilità, una squadra speciale di 46 agenti sul fronte delle attività anti abusivismo, polizia giudiziaria, sicurezza urbana e 24 operatori per il servizio di prevenzione e controllo messo in campo dagli street tutor, gli addetti specializzati coinvolti nel progetto sperimentale di prevenzione integrata per il miglioramento della vivibilità e sicurezza della città.

“Ci prepariamo a una grande Notte Rosa con un calendario ricchissimo di appuntamenti da vivere in sicurezza e in modo sano – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – con un imponente dispiegamento di forze dell’ordine a presidio dei punti nevralgici e per il monitoraggio dei flussi che raggiungono i principali luoghi interessati dagli eventi”.

Modifiche alla circolazione

Le modifiche alla circolazione prevedono la chiusura al traffico, e divieto di sosta, del Lungomare Tintori, dal Porto a Piazzale Fellini, per lo svolgimento del “Tim Summer Hits”, il nuovo programma televisivo condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in programma venerdì 1 e sabato 2 luglio. In particolare, la chiusura totale temporanea al traffico veicolare del Lungomare Tintori, da via Destra del Porto alla rotonda del Grand Hotel, è disposta dalle ore 20. di venerdì 1° luglio alle ore 4 di sabato 2 e dalle ore 20 di sabato 2 luglio alle ore 4 di domenica 3 luglio. Mentre il divieto di sosta ha validità dalle ore 16 del venerdì 1° luglio alle ore 4 del 2 luglio e ancora dalle ore 16 del sabato 2 alle ore 4 della domenica 3 luglio. Per esigenze logistiche, i divieti di sosta e chiusura al traffico veicolare della Rotonda lato monte e della Via Colombo nel tratto tra la via Bianchi e la rotonda del Grand Hotel saranno protratti sino alle ore 20 di domenica 10 luglio 2022.

Inoltre nelle serate dell’1 e 2 luglio, al fine di consentire l’accesso ed il deflusso dei pedoni partecipanti all’evento in Piazzale Fellini, è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare, nei periodi dalle ore 23.30 di venerdì 1 luglio alle ore 01.00 del sabato 2 luglio e dalle ore 23.30 del sabato 2 alle ore 01.00 di domenica 3 luglio delle vie: Principe Amedeo, nel tratto dalle Vie Matteucci/Perseo alle Vie Beccadelli/Duca D'Aosta; Beccadelli nel tratto dalla Via Principe Amedeo al Viale Vespucci; Duca D'Aosta, nel tratto da Via Gioia a Via Principe Amedeo; Vespucci, nel tratto da Via Mantegazza a Via Beccadelli.

Per lo svolgimento dell’evento in piazzale Benedetto Croce, è prevista inoltre la chiusura totale temporanea al traffico veicolare del Piazzale Benedetto Croce e dell’area limitrofa, in particolare del lungomare Di Vittorio e del lungomare Murri, nei rispettivi tratti dalla via i Clown fino al cantiere del “parco del mare”. La chiusura è prevista dalle ore 7.00 del 30 giugno alle ore 13.30 del 3 luglio.

SPECIALE NOTTE ROSA - Tutte le info su programma, eventi, manifestazioni

Divieto per monopattini e distribuzione di contenitori di vetro

Nei luoghi degli eventi sarà inibito l’uso dei monopattini elettrici, in accordo con le società di gestione, dalle ore 20 alle ore 7 sia di venerdì 1° luglio che di sabato 2 luglio. Inoltre è previsto il divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bottiglie e contenitori di vetro. Un divieto che vale per chiunque - compresi i distributori automatici - svolga attività di vendita o somministrazione di bevande da asporto in recipienti di vetro. Il divieto di vendere per asporto bevande in bottiglie e contenitori di vetro, è attivo nelle aree a mare della ferrovia e nelle adiacenze delle zone interessate dagli eventi, ed è valido dalle ore 20.00 di venerdì 1° luglio sino alle ore 7 di sabato 2 luglio; dalle ore 20 di sabato 2 luglio sino alle ore 7 di domenica 3 luglio. Il divieto è chiaramente riferito anche all’accesso nell’area delle manifestazioni con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro, durante gli orari di svolgimento delle medesime.

La deroga al limite d'orario

Si ricorda anche che, in occasione della Notte Rosa, è derogato il limite temporale della durata degli intrattenimenti musicali su tutto il territorio comunale, prorogando lo stesso sino alle ore 2,30 dei giorni 1 e 2 luglio

Trasporto pubblico

Il trasporto pubblico locale è come sempre garantito dai servizi di linea della Start Romagna:

Linea 4: San Mauro Mare > Bellaria-Igea Marina > Viserba > Rivabella > San Giuliano Mare > Rimini FS

Fino alle ore 20.30 corse ogni 20 minuti, poi fino alle ore 2:05 corse ogni 15 minuti.

Linea 11: Rimini FS > Marina Centro > Bellariva > Miramare > Riccione P.le Curiel.

Fino alle ore 22.00 corse ogni 18 minuti, poi fino alle 2.00 corse ogni 30 minuti.

Linea 125: Riccione P.le Curiel > Misano > Cattolica

Fino alle ore 20.00 corse ogni 20 minuti, poi fino alle 2.00 corse ogni 13 minuti circa.