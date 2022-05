Fiamme nella notte, furgone in sosta prende fuoco e finisce completamente in cenere

E' andato completamente distrutto il furgone che, nella notte tra giovedì e venerdì, era stato parcheggiato in viale Cormons a ridosso di piazzale Kennedy. L'allarme è scattato poco dopo le 3 quando le fiamme hanno avvolto il veicolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con l'autobotte e il personale del 115 ha lavorato fin quasi alle 5 per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza il veicolo finito in cenere. Al momento le cause del rogo sono in corso di accertamento.