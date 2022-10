Mario Galasso eletto nella presidenza nazionale della Caritas

Il direttore di Caritas Diocesana Rimini, Mario Galasso, è stato eletto dai rappresentanti del Consiglio Nazionale Caritas nella Presidenza Caritas come rappresentante delle Caritas del nord Italia. La Presidenza Caritas è formata da otto persone: Vescovo Presidente, da due Vescovi eletti dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana tra i componenti la Commissione Episcopale per il servizio della carità, dal Direttore, dal Tesoriere e da tre Delegati regionali eletti dal Consiglio Nazionale.

Nato a Rimini 57 anni fa, e residente a Riccione, Galasso è sposato con Maria Laura Gualandi, e padre di Matteo e Chiara. Dal settembre 2016 fa parte della sua famiglia, Mamadou, un ragazzo senegalese arrivato in Italia alla ricerca di un futuro possibile. Dal 1° gennaio 2018 è diventato, primo laico, Direttore diocesano Caritas. Dal 2019 è Delegato Regionale Caritas Emilia Romagna. “È per me un onore poter servire questa Chiesa, e la Caritas al suo interno, - dichiara Mario Galasso - offrendo le mie sensibilità e capacità perché, sempre più, le persone e le comunità si sentano parte integrante. Particolare attenzione la porrò nel protagonismo delle persone fragili ricordando le loro capacità e diritti. E cercherò di portare quanto più possibile questa esperienza nella nostra Diocesi”.