Marito-padrone maltratta la moglie per 20 anni, arrestato dalla polizia

Maltrattata per 20 anni dal marito, la vittima ha finalmente trovato il coraggio di denunciare l'uomo che è stato arrestato dal personale della Squadra Mobile di Rimini. A finire in manette, su ordinanza del Gip che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stato un 49enne originario delle Marche. La vicenda è iniziata circa un mese fa quando la moglie, stremata dalle vessazioni, si è presentata in Questura per raccontare la sua storia. Dalle parole della vittima è emerso un quadro inquietante con il 49enne che, fin dai primi tempo del matrimonio, ha caratterizzato il rapporto con la donna a base di violenze fisiche e psicologiche. Spesso e volentieri a causare la furia dell'uomo era l'abuso dell'alcol quando, in preda ai fumi, sfasciava la casa e picchiava la moglie. Col passare degli anni, e l'arrivo di una figlia, la situazione non era migliorata e secondo il racconto della vittima il culmine era stato raggiunto lo scorso luglio quando il 49enne aveva minacciato la moglie con un coltello per poi lanciarglielo addosso colpendo però la figlia 17enne e ferendola a un braccio. In un escalation di violenze, lo scorso maggio l'uomo ha nuovamente aggredito la donna minacciandola con un coltello per poi colpirla con schiaffi e pugni. Stesso copione dopo una decina di giorni e, in quella occasione, la figlia appena maggiorenne era intervenuta per difendere la madre venendo a sua volta presa a schiaffi. Questo ultimo atto di violenza ha spinto la vittima a rivolgersi alla polizia e le indagini della Mobile hanno permesso di accertare il grave quadro di maltrattamenti a cui era sottoposta la donna. La situazione ha quindi spinto il pubblico ministero Paola Bonetti a chiedere e ottenere dal gip il provvedimento restrittivo eseguito dal personale della Mobile nella giornata di sabato. Il 49enne, rintracciato dagli agenti, è stato portato in Questura per le pratiche di rito e quindi trasferito nel carcere dei Casetti.