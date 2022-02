Marracash sbarca all'Arena della Regina: per il rapper unica data live sulla Riviera

Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, il 12 luglio parte finalmente uno dei tour più attesi degli ultimi anni: Marracash è pronto a portare live sui palchi indoor e outdoor più importanti di tutta Italia i suoi grandi successi e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, “Persona” e “Noi, loro, gli altri”. L'artista è atteso all'Arena della Regina di Cattolica il 30 luglio per l'unica data che interessa la Riviera del "Persone tour" organizzato da Friends & Partners che conta 17 appuntamenti nei palasport italiani – le date indoor precedentemente previste in primavera arriveranno da settembre -, con ben 5 Forum già annunciati nella sua Milano (4 sono sold out) e 1 nuova data in arrivo oggi, 1 grande concerto nella maestosa Arena di Verona e, sempre da oggi, l’annuncio di un nuovo e terzo live al Palazzo dello Sport di Roma e 13 date outdoor nelle più grandi rassegne estive. Il ritorno live in grande stile di Marracash è ormai alle porte e, a conferma della fremente attesa dei fan, sono già 11 gli appuntamenti sold out. Con l’arrivo di un tour atomico e due album che non smettono di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche, Marracash continua a confermarsi non solo come il King del Rap, ma anche come uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live.