Martedì il giorno più caldo dell'anno: colonnina di mercurio a 35 gradi

Martedì 29 giugno è stata la giornata più calda dell'anno per la provincia di Rimini con la colonnina di mercurio che, alle 18.30, è arrivata a segnare 35 gradi in tutto il territorio mentre erano quasi 40 quelli percepiti. Complice il garbino, che ha iniziato a soffiare dal pomeriggio, le temperature hanno registrato un'impennata e non sono stati pochi i disagi sia per la popolazione che per il territorio. Soprattutto in Valmarecchia dove, il forte vento, ha alimentato un grosso incendio boschivo nella zona di Talamello con le fiamme che si sono propagate velocemente a causa della siccità. Nei prossimi giorni le previsioni indicano un leggero calo delle temperature anche se resteranno comunque al di sopra dei 30 gradi. Non si esclude l'arrivo di tamporali nel fine settimana che potrebbero rinfrescare l'aria.