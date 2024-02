Martina Colombari operata d'urgenza a Riccione. "Coccolata e salvata, pian piano mi riprenderò"

Martina Colombari è stata operata d'urgenza all'addome. A raccontarlo è stata la stessa modella ed ex Miss Italia in un video social pubblicato dall'ospedale Ceccarini di Riccione, città di origine e tutt'ora residenza dei genitori. A causare l'intervento una peritonite.

"Se sono sparita è perché sono stata in ospedale" ha esordito Colombari in una storia Instagram rivolta ai follower: "Oggi mi dimettono per fortuna. Ho avuto un intervento d'urgenza all'addome, un patatrac in peritonite e quindi sono stata ricoverata all'ospedale Ceccarini di Riccione. Ero qua a trovare i miei genitori". La modella 48enne ha poi speso parole di ringraziamento a tutto il personale medico: "Sono stati magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le infermiere. Mi hanno tutti coccolata, curata e salvata. Adesso piano piano mi riprenderò".

Molti i messaggi di vicinanza, a partire dalla consigliera regionale Nadia Rossi: “Un abbraccio e un augurio di rapida guarigione a Martina Colombari, prontamente accolta e curata all’Ospedale Ceccarini della sua Riccione. E un ringraziamento alla nostra sanità pubblica, universale e capace, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale socio sanitario della struttura, la dimostrazione della qualità dei nostri servizi che vanno difesi e sostenuti per il bene di tutti”.