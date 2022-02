Mascherine abbandonate, parchi e giardini come discariche. Intervengono gli operatori Green

È già partito da alcune settimane il Pronto Intervento Green, il servizio operato sul territorio comunale, dal mare all’entroterra, per garantire il decoro urbano e vigilare sull’abbandono di rifiuti. Rispetto agli scorsi anni si è deciso di anticipare l’avvio del servizio, che resterà attivo come sempre fino al termine dell’estate. Nelle prime tre settimane di attività gli operatori ecologici deputati al Pronto Intervento Green hanno rinvenuto grandi quantitativi di immondizia, in particolare nei parchi, nei fossati e negli argini del fiume.

“Si registra soprattutto un numero elevatissimo di mascherine – segnala l’assessore all’Ambiente Nicola Schivardi -. Ci terrei a sensibilizzare la cittadinanza su questo aspetto. Le mascherine non solo non vanno abbandonate all’aperto, ma vanno anche gettate nell’apposito contenitore dell’indifferenziata, sia in casa che fuori. È una pratica corretta che non richiede grandi sforzi”.